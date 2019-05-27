Star Wars: KOTOR Filmi Geliyor!
LucasFilm'i birkaç yıl önce satın alan Disney, Star Wars filmlerinden büyük gelir elde etti. Ama görünüşe göre bunun çok daha fazlası da geliyor!
- Barış Terun
Ren Şövalyelerini unutun; Eski Cumhuriyetin Jedi Şövalyeleri beyaz perdede hayat bulmaya hazırlanıyor. BuzzFeed News'in haberine göre, popüler aksiyon-RPG oyun serisi Star Wars: The Knights of the Old Republic (Yıldız Savaşları: Eski Cumhuriyetin Şövalyeleri) sinemaya uyarlanıyor.
BuzzFeed'in haberine göre, Star Wars: K.O.T.O.R projesinin başında; Avatar ve Shutter Island (Zindan Adası) gibi filmlerde yapımcılık ve senaristlik görevlerinin üstlenen Laeta Kalogridis yer alacak.
Star Wars: K.O.T.O.R, muhteşem bir senaryoya sahip. Söz konusu oyunu oynayan pek çok Yıldız Savaşları hayranı, oyun serisinin beyaz perdeye uyarlanmasını talep etmişti. Orijinal üçlemeden birkaç bin yıl önce şekillenen The Knights of The Old Republic, Darth Revan isimli karakterin öyküsünü konu alıyordu. Gezegenlerdeki tüm yaşamı emebilen Sith Lordu Darth Revan, bir düzine Jedi Ustası'nın eline düşüyor ve hafızası siliniyordu. Tabi Revan, anılarına tekrar ulaşıyor ama Aydınlık ve Karanlık Taraf arasında gidip geliyordu. Darth Revan'ı bir Sith Lorduna geri döndürmek veya Jedi Efendisi'ne dönüştürmek tamamen oyuncunun elindeydi.
Star Wars: KOTOR'un, 2023 - 2024 yılları arasında gösterime girmesi bekleniyor. Yapımın oyuncu kadrosu hakkındaysa herhangi bir sızıntı yok. Lakin orijinal seriyi yok sayarsak, Knights of the Old Republic'in; açık ara en iyi senaryoya sahip Yıldız Savaşları eseri olacağını tahmin edebiliriz.
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