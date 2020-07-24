Star Wars serisinin yayın tarihi ertelendi! Disney açıklama yaptı

Star Wars serisinin devamı için heyecanlı bekleyiş bir süre daha devam edecek. Disney, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen filmleri açıkladı. Bunların içinde Star Wars serisi de var.
Star Wars Serisinin Vizyon Tarihi 1 Yıl Ertelendi
Star Wars da diğer yapımlar gibi bir yıl ertelemeli olarak vizyona girecek. 2022 yılının Aralık ayında vizyona girmesi planlanan yeni Star Wars filmi ve devamındaki filmler, bir yıl ertelendi.
Star Wars Serisi Ne Zaman Yayınlanacak?
- Star Wars filmi 1 (22.11.2023)
- Star Wars filmi 2 (19.12.2025)
- Star Wars filmi 3 (17.12.2026)
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