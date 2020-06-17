Star Wars: Squadrons İçin Yeni Video ve Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Uzak bir galaksinin en yeni oyunu Star Wars: Squadrons geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuştu. Şimdiyse, söz verildiği gibi, EA tarafından yeni bir tanıtım videosu yayınlandı ve oyun hakkında bazı detaylar paylaşıldı. Yeni oyunun 2 Ekim 2020 tarihinde yayımlanması bekleniyor ve oyunun tamamı VR üzerinde oynanabilecek. Asiler ve İmparatorluk (Rebel / New Republic ve Imperial) uzay gemileri arasındaki çatışmaları konu alan birinci kişi gözünden uzay çatışması oyununda diğer oyuncularla 5v5 mücadelelere girilebiliyor.
Star Wars: Squadrons "gerçek bir pilotluk deneyimi" olarak tanımlanıyor. Lucasarts uzay simülasyon oyunları X-Wing ve TIE Fighter'ı anımsatan oyun içerisinde uzay savaşlarında ustalaşmanız ve gerektiği şekilde geminizin sistemleri arasında güç aktarımı yapmanız gerekiyor.
Geminizi savaş için hazırlayabiliyorsunuz ve oyunda özel bir ilerleme sistemi bulunuyor. EA bu sistemi "ilk günden itibaren tamamen müstakil bir deneyim" olarak tanımlıyor. Çok oyunculu oyun modunun yanı sıra tek oyunculu hikaye modu de İmparatorluk ve Asi güçleri arasındaki savaşın sonlarına doğru ilerleyecek.
Ayrıca tanıtım videosunda görülen Wedge Antilles gibi Star Wars evreninden tanıdık yüzler de oyunda görülebilecek.
EA, çok oyunculu modunda "çarpıcı 5v5 çok oyunculu çatışmalarda mücadele edebilir veya devasa filo savaşlarında kendi filonuz ile bir araya gelerek savaşın seyrini değiştirebilirsiniz" diyor. Burada anlatılan ikinci kısım da eğer diğer oyunculara karşı (PvP) oynamak istemiyorsanız arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir co-op kısmı olacağına işaret eder gibi gözüküyor
Tanıtım videosunda oyun formatından bahsedilmese de daha önce yapılan bir doğrulama ile oyunun PS4, Xbox One ve PC için geleceği belirtilmişti. Oyunun fiyatı ise 39.99 dolar olacak. Ayrıca platformlar arası oyun desteği de bulunacak.
Yapılan duyuruda yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox Series X'ten bahsedilmemiş olması, oyunun sadece şu andaki nesil için mi üretildiği sorusunu akıllara getirse de, oyunun tüm yeni nesil donanım ile uyumlu olacağı tahmin edilebilir.
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