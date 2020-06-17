Star Wars: Squadrons İçin Yeni Video ve Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

EA, geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurduğu yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons için beklenen tanıtım videosunu yayınladı. Ayrıca oyun hakkında bazı detaylar ve yayın tarihi de ortaya çıktı.