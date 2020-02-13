Star Wars: The Last Jedi'ın Yönetmeninden Açıklama!

Onlarca milyon kişiyi peşinden sürükleyen Star Wars (Yıldız Savaşları) serisi karşımıza ilk kez New Hope (Yeni Umut) filmiyle, 1977 yılında çıktı. Orijinal seri Episode V: The Empire Strikes Back (1980) ve Episode VI: Return of the Jedi (1983) yapımlarıyla, pop-kültürel bir fenomene dönüştü. Gişe rekorları elde etmesinin yanı sıra, Star Wars oyuncukları (Gemiler, figürler, hatta Lego uyarlamaları...) muazzam gelir elde etmeyi başardı.
Bu başarıların üstüne George Lucas, orijinal serinin öncüsünü yazmaya karar verdi. Lucas, artık bolca teknolojiye sahipti. Kısacası öncü seri, özellikle Revenge of The Sith; Palpatine-Yoda ve Anakin Skywalker-Obi Wan Kenobi düelloları ile göz kamaştırdılar.
Yakın geçmişte ise film, oyun, kitap ve oyuncakların yapım hakları, 6 milyar dolar karşılığında Disney'e satıldı. Yeni üçlemenin ilk filmi Star Wars: The Force Awakens, 2 milyar dolar civarında gişe hasılatı elde etti. İkinci film Star Wars: The Last Jedi ise hayranları ikiye bölerken, sadece 1,3 milyar dolar gişe hasılatı elde edebildi. Filmin yönetmeni Rian Johnson bazı hayranlardan tam puan alırken, bazıları onu "ölümle" tehdit edecek kadar ileri gitti. Sonuçta Lost, Fringe ve yeni Star Trek filmleriyle adını duyuran, Star Wars: The Force Awakens'ı da yöneten J.J. Abrams'ın, Rise Of Skywalker'ı yönetmesine karar verildi. J.J. Abrams'ın muhteşem bir iş çıkardığını söylemek doğru olmaz ama yine de, köken serinin en popüler karakterlerinden bazılarını kullanarak başarıya ulaştığını söyleyebiliriz.
Rian Johnson ise, MTV'de katıldığı bir programda görüşlerini beyan etti. Yönetmen, "The Rise of Skywalker'ı izlerken adeta çarpıldım. Dostum J.J. Abrams ile yürekten gurur duydum. Arkadaşlarımın (oyuncular ve yapımcılardan bahsediyor) performansları beni çok mutlu etti. Olağanüstü bir serinin, olağanüstü sonunu izlemek harikaydı." ifadelerini kullandı.
The Rise of Skywalker; en iyi makyaj, en iyi ses ve en iyi müzik dallarında Akademi ödüllerine aday gösterilse de, hiçbir dalda Oscar alamadı. Rian Johnson'un Oscar adayı filmi Knives Out da, en iyi film dalında Parasite karşısında ezildi. Parasite, Oscar ödüllerinin en büyük adaylarından biriydi ve "en iyi film" dahil 4 dalda Altın heykelcikleri kapmayı başardı.
Star Wars: The Rise of Skywalker, dünya çapında 1,2 milyar dolar gişe geliri elde etti. Bu rakam, stüdyoyu tatmin edebilir ama beklenenin çok gerisinde olduğu tartışılamaz.
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