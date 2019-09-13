Star Wars Yıldızlarına Son Dakika Yasağı!
Bilim-kurgu efsanesi Star Wars için düzenlenmesi beklenen etkinlik, son dakika yasağına takıldı. İddialara göre bu yasağın başrolünde Disney var!
- Barış Terun
FanX Salt Lake Comic Convention'da düzenlenen FanX etkinliğinde, herkes özel bir Star Wars söyleşisi bekliyordu. Söyleşiye Hayden Christensen (Anakin Skywalker) ve Ian McDiarmid (İmparator Palpatine) katılacaklardı. Ian Ian McDiarmid (İmparator Palpatine), karşımıza ilk kez Return of the Jedi filmiyle çıktı ve sonradan çevrilen öncü üçlemenin de en önemli oyunculardan biri oldu. Hayden Christensen (Anakin Skywalker) da, Star Wars Episode II: Attack of The Clones ve ve Star Wars Episode III: Revenge of the Sith filmlerinde; Ewan McGregor ve Natalie Portman ile baş rolleri paylaştı.
Ancak beklenen olmadı ve iki ünlü ismin katılacağı söyleşi iptal edildi. İddialara göre yayımcı firma Disney; Christensen ve McDiarmid 'in, "filmle alakalı" herhangi bir programa katılmalarını kesin bir dille yasakladı ve organizasyonu düzenleyenlere de bunu bildirdi. Bu son saniye yasağının en büyük nedeni olarak, yeni Star Wars filmi hakkında sızabilecek spoiler'lar gösteriliyor. Bu yasak ve söyleşinin iptal edilmesi, doğal olarak etkinliğe katılanlar tarafından pek hoş karşılanmadı. Hayranlar, sosyal medyada bu durumu yoğun biçimde protesto etti.
20 Aralık 2019'da gösterime girecek Star Wars: The Rise of Skywalker, pek çok Yıldız Savaşları hikayesini birbirine bağlayacak. Yapım gerek öncü serinin, gerek orijinal serinin ve gerekse yeni üçlemenin sırlarını ortaya dökecek.
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