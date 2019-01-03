Star Wars'ın popüler oyunculardan biri isyan etti!
Star Wars serisinde Luke Skywalker rolünü üstlenen Mark Hamill, bir kez daha sözünü esirgemedi.
1980'li yıllarda hayat bulan Star Wars serisinin başrol oyuncusu ve yeni Star Wars filmlerinin "Jedi Luke Skywalker" rolünü üstlenen Mark Hamill, açık sözlülüğüyle tanınan bir kişilik. Mark Hamill, daha önce Star Wars: The Last Jedi'nin senaryosunu, kendisine biçilen rolü ve yönetmen Rian Johnson'u "haklı olarak" yerden yere vurmuştu.
Mark Hamill, şimdi de politikacılara ve bazı basın organlarına çattı. ABD kökenli bazı basın-yayın organlarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eski başkan yardımcısı Dick Cheney, Star Wars'ın ikonik karakteri "Darth Vader" ile benzer görülüyordu. Hamill'in bu metaforlara cevabı sert oldu.
Mark Hamill, "Darth Vader gibi bir karakteri; Donald Trump ve Dick Cheney gibi kişilerle bir tutamazsınız! Efsanevi serinin en başından beri Anakin Skywalker'ın(Darth Vader) hatalarını kabul etmesini ve karanlıktan kurtuluş yolunda adım atması senaryosu desteklendi. Öyle ki Vader, sevigi nedeniyle kendisinden üstün otoritelere bile karşı çıkmayı bildi. Ancak ne Donald Trump ne de Dick Cheney hatalarını kabul ediyor. Bu karakterleri Darth Vader ile karşılaştırmak, kurgusal karaktere ve Star Wars evrenine bir hakarettir." ifadelerini kullandı.
Mark Hamill söz konusu yorumlarla, sosyal medya servisi üyelerinin çoğunluğundan olumlu tepkiler almayı başardı.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın