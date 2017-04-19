Starcraft İndirin: Orijinal StarCraft Artık Ücretsiz!

Blizzard, 19 sene önce piyasaya çıkan klasik StarCraft'ı ücretsiz olarak indirmeye sundu!

Orijinal StarCraft Artık Tamamen Ücretsiz!

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

muhteşem bir haber keşke 2 yi de ücretsiz yapsalar :)

iyi pazarlama tekniği

Basligi gorunce Remastered cikti sanip saldirdim. Biraz daha bekliyecegiz anlasilan.

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