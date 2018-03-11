StarCraft'ın 20. Yılı İçin Özel Hediyeler!
Blizzard, ilk StarCraft oyununun 20. yılını, oyunculara sunduğu çok özel hediyelerle ve sürprizlerle kutluyor!
- Levent Öztürk
Blizzard, büyük oyunlarının yıl dönümlerini kutlama alışkanlığına halen devam ediyor. 31 Mart tarihinde orijinal StarCraft oyunu 20 yaşına giriyor ve stüdyo, bu anı kutlamak için çeşitli oyunlarında farklı hediyeler sunmayı planlıyor. 6 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında StarCraft: Remastered ve StarCraft II oyunlarına girdiğinizde yıldönümünü kutlayan arayüz tasarımları, portreler ve simgeler hediye olarak sunuluyor. Eğer bu strateji oyunlarının hayranı değilseniz, diğer oyunlarda da önerilen pek çok hediye bulunuyor.
Örneğin 6 Mart ve 3 Nisan arasında giriş yapan Overwatch oyuncularına Widowmaker için özel bir Sarah Kerrigan Ghost skin'i hediye ediliyor. Diablo III üzerindeki hediye Battlecruise temalı bir evcil hayvan (pet) olurken, 31 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında World of Warcraft'a giren kişiler için birkaç StarCraft temalı evcil hayvandan birini seçme imkanı tanınmakta. Heroes of the Storm ise 27 Mart ve 7 Nisan tarihleri arasında özel oyuncu portreleri sunarken 21 ve 25 Mart tarihleri arasında StarCraft'tan ilham alan bir Tavern Brawl sunuyor.
Bunların yanı sıra 30 ve 31 Mart tarihleri arasında özel Twitch yayınlarının olması da bekleniyor ve 31 Mart tarihinde kısa bir YouTube filmi olan StarCraft is Life: A Celebration (StarCraft Hayattır: Bir Kutlama) yayımlanacak.
Windows oyunları ve internet üzerinden çok oyunculu oyunların göreceli olarak genç olduğu bir dönemde sunulan ilk StarCraft oyunu şu anda bir tarihi eser gibi gözüküyor olabilir ancak oyun endüstrisi üzerindeki etkisi günümüzde bile hissedilmeye devam ediyor. Bu oyun, hikayesi ve ilk olarak Warcraft oyunlarında görülen kayda değer ek paket formülü ile sadece türünde öne çıkan bir oyun olmakla kalmıyor. Pek çok açıdan bakıldığında StarCraft'ın eSpor'ları başlatan oyun olduğu da söylenebilir. Özellikle Güney Kore'de çok sevilen oyun, sponsorlukları ve canlı yayınları ile Twitch yayınlarının çok öncesinde kendisini göstermişti. Bir Zerg Rush ile baş etmek zorunda kalmadıysanız bile, Blizzard'ın 1998 yılında bu oyun ile gösterdiği başarıya borçlu olan bir oyunu mutlaka oynadığınız rahatlıkla söylenebilir...
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