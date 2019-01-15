Steam, 2018'i değerlendirirken 2019'u duyurdu
Steam, 2018'de yaşananları değerlendirirken 2019 için planladığı yenilikleri duyurdu!
- Levent Öztürk
Valve, yayınladığı bir blog yazısı ile oyun mağazası Steam'in 2018 yılında yaşadığı tüm değişikleri – yapılan tüm yeni sistem güncellemelerinden topluluğun gelişimine kadar – detaylandırdı. Bunun yanı sıra blog yazısında firmanın 2019 yılında Steam için planladığı özelliklerin bazılarına da göz atıldı.
Temel Steam sunucusu bu yıl yeni bir güncelleme alacak ve geçtiğimiz yıl sunulan Steam Chat güncellemesinde kullanılan teknolojilerin temel alınarak kurulacak. Ayrıca oyuncuların oyunları çok daha kolay bulmalarını sağlayacak yeni bir öneri sistemi de planlanmakta ve bu sistem görevini yapmak için makine-öğrenimi algoritmalarını kullanacak.
Mobil cihazlar için de yeni bir Steam Chat uygulaması planlanıyor. Görünene göre bu yeni uygulama, PC sunucusunun modern chat tasarımını kullanacak ancak bunun yeni bir uygulama mı olacağı yoksa var olan Steam mobil uygulamasına bir güncelleme mi olacağı belli değil. Firmanın ümidi ise 2019 yılında Steam'i resmi bir şekilde Çin'e genişletmek olarak gözüküyor.
Planlanan diğer yeni özelliklerin arasında ise yeni bir etkinlik sistemi, Steam TV genişlemesi, CS:GO'da kullanılan Steam Trust sisteminin tüm oyunlar için geçerli bir Steam özelliği olması, Dünya genelinde yüz binlerce PC Cafe'de Steam'in rahatlıkla kullanılması için Steam PC Cafe Programı'nın başlatılması yer alıyor.
Tam blog yazısı bu bağlantı aracılığıyla okunabilir. Epic Games Store gibi yeni rakiplerin ortaya çıkması ve dijital mağaza alanının rekabet dolu bir ortama dönüşmeye başlaması ile beraber, Valve'ın bundan sonra oyun alanında ciddi rakipleri olabilir gibi gözüküyor. Mağazaların rekabetlerinin 2019 yılında neler getireceğini ise anca zaman gösterecek.
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