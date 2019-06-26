Steam 2019 Yaz İndirimleri Başladı
Steam'in yaz indirimleri, ücretsiz oyun kazandıran Grand Prix ile geri döndü!
Yılın en büyük PC oyunu indirimlerinden biri, Steam Grand Prix Yaz İndirimleri ile geri döndü. Etkinlik kapsamında binlerce oyunda indirim yapılacak ancak çok sayıda oyuncu mağazaya baktığından, yavaşlama yaşayabilirsiniz.
Grand Prix temasında oyuncular, birer yarış takımına katılıyorlar ve her gün birinci olmaya çalışıyorlar. Satın alınan her oyun, puan kazandırırken benzer şekilde oyunlardaki belirli görevleri yerine getirmek, puan kazanmayı sağlıyor. Yarışlar sırasında ücretsiz oyun kazanmak da mümkün olabiliyor. Bunun için her gün en üstteki üç takımdan rastgele oyuncular seçiliyor.
Jeton kullanmaya yarayan "Pit Stop" sayfasına ise buradan ulaşılabiliyor. Jetonları kullanarak oyunlarda ek indirimler, profil dekorasyonları ve diğer ödülleri kazanabiliyorsunuz.
2019 Steam Yaz İndirimleri ve Grand Prix etkinliği, 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani indirimli oyun kovalamak için bolca zamanınız olacak.
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