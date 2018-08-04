"Steam chat güzel ama açılmasa" diyorsanız
Steam'in yeni Steam chat özelliğini sevdiyseniz ama otomatik açılması canınızı sıkıyorsa, işe çözüm!
Yeni Steam Chat özelliği artık aktif durumda ve PC oyuncularını Discord'dan uzaklaştıramasa bile oldukça güzel gözüktüğü söylenebilir. Ancak çok da iyi olmayan bir özelliği de bulunuyor: Steam'i her açtığınızda, arkadaş listeniz ve yeni sohbet özelliği otomatik olarak yeni bir pencerede açılıyor. Seçenekler menüsü, bu durumu önlemek için herhangi bir araç sunmuyor, ancak neyse ki, Steam'i birkaç farklı yolla başlattığınızda yeni Steam Chat'i açmayı durdurabilirsiniz.
İlk yöntem oldukça basit. Varsayılan olarak, uygulamayı başlattığınızda Steam'in Sohbet durumunuzu hatırlaması beklenir. Steam'i açtığınızda Steam Chat'in başlatılmasını istemiyorsanız, Steam'i kapatmadan önce arkadaş listenizi kapatın. Tereyağından kıl çeker gibi. Bu yöntemin işe yaraması beklense de, Steam topluluğu yayınları her zaman herkes için güvenilir olmadığını öne sürüyor.
Steam'i açtığınızda Sohbet yine açılırsa, daha ciddi bir yönteme başvurabilirsiniz: masaüstü kısayolunun parametrelerini değiştirmek. Bunu yapmak için masaüstünüzdeki Steam simgesini sağ tıklayın ve içerik menüsünün altındaki Özellikler'i seçin. (Steam masaüstünüzde değilse, Windows'da arayın, uygulamayı sağ tıklayın ve Dosya konumunu aç'ı seçin.)
Kısayol sekmesi görünür bir şekilde açılmalıdır. Amacınız, Steam'i nereye yüklediğinizi gösteren Hedef yolunu düzenlemek. Daha önce olduğu gibi doldurulmuş olan tüm bilgileri bırakın, ancak dizenin sonunda bir boşluk ve ardından bu metni ekleyin:
-nochatui -nofriendsui –silent
Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı tıklayın. Steam'in bir sonraki açılışında, Sohbet ve arkadaş listeniz artık açılmayacak ve sizi rahatsız edecektir, yine de Steam'in arayüzünün sağ alt köşesindeki "Friends & Chat" butonuna tıklayarak manuel olarak açabilirsiniz. Artık yeni ve sorunsuz bir deneyim yaşamanın keyfini çıkarabilirsiniz...
Levent Öztürk
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