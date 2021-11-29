Steam, Cyberpunk 2077'nin de Yardımıyla, Bir Dev Rekora Daha İmza Attı!

Steam, platforma eşzamanlı olarak, yani aynı anda giriş yapan PC oyuncularının sayısının 27.384.959'a ulaşarak en fazla eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdığını duyurdu. Önceki tüm zamanların zirvesi, Nisan 2021'deki 26.9 milyon oyuncuydu.
Yeni rekora dün SteamDB'den gelen rakamlarla ulaşıldı ve bu insanlardan 7,8 milyonu o sırada bir oyunun içindeydi.
Oyuncuların Steam'e akın etmesinin en büyük nedeni, elbette, Hristiyan dünyasının kutladığı Şükran Günü hafta sonuydu. Steam'in Kara Cuma için Sonbahar İndirimi de çok sayıda ziyaret, satın alma ve tahmin edebileceğiniz gibi yeni oyunların oynanmasına neden oldu.
En ciddi fiyat indirimlerinden birini, %50 oranında düşüş ile Cyberpunk 2077 gördü. Böylece oyun, Steam'in en çok satanlar listesinin de tepesinde kendine yer buldu.
Cyberpunk 2077, ilk çıkışında büyük sorunlar yaşamış ve olumsuz yorumlar almış olsa da, bunun sonrası hiç de fena geçmiyor. Haber yayına hazırlanırken Cyberpunk 2077, Steam'de 23.015 kez oylandı ve bunların büyük çoğunluğu (%84'ü) olumlu gibi görünüyor...
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