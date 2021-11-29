Steam, Cyberpunk 2077'nin de Yardımıyla, Bir Dev Rekora Daha İmza Attı!

Steam, Kara Cuma indirimleri ve tatilin etkisiyle birlikte ulaşılması güç bir rekor daha kırmayı başardı. Bu rekordaki başrol sahiplerinden biri de, Cyberpunk 2077 oldu!