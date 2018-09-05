Steam Donanım ve Yazılım Anketi Sonuçlandı!
Steam'in donanım ve yazılım anketinin sonuçları, Microsoft'un yüzünü güldürdü!
Geçtiğimiz haftasonu Eylül ayına girdik ve bu Steam istatistiklerine göz atmanın vaktinin geldiği anlamına geliyor. Görünüşe bakılırsa Steam platformu üzerindeki istatistikler, son zamanlarda sürekli olduğu gibi yine Microsoft'un yüzünü güldürecek nitelikte.
Steam verilerine göre, dev oyun platformu üzerinde Windows 10 kullanımı, son ayda %6.22 tırmanarak %60 sınırını geride bıraktı. Windows 10'un bundan önce gördüğü zirve, Temmuz ayında yakaladığı oranla %52'den sadece biraz yukarıdaydı.
Windows 7 ise en çok kullanıcı kaybeden platform olmayı sürdürdü. Windows'un 11 seneyi devirmiş olan eski sürümü, önceki aya göre %6.9'luk bir düşüş yaşayarak %29.17 kullanım oranına geriledi. Windows'un diğer sürümlerinin kullanım oranında istatistiklere yansıyan bir değişim olmadı ve bütün bu oranların toplamı ile Windows, Steam üzerinde %96.44'lük kullanım oranı ile dev oyun platformunu neredeyse tek elinde tutmaya devam etti. Ancak bu ezici oran, Temmuz verilerine göre %0.33 lük bir düşüş olduğu anlamına geliyor.
MacOS ve Linux tarafına gelindiğinde, iki işletim sistemi de Windows'un sahip olduğu pastadan aldığı payları arttırmış görünüyor. Toplam Linux kullanım oranı önceki aya göre %0.10'dan %0.59'a yükselirken, MacOS'in Steam pastasından alığı pay, önceki ayın %0.21'lik oranından %2.87'ye fırlamış durumda. Steam kullanan en popüler Linux dağıtımı Ubuntu 18.04.1 olurken, MacOS 10.13.6 (64-bit), Steam üzerinde en yaygın olarak kullanılan MacOS sürümü oldu.
Steam'in donanım verileri ayrıca Windows kullanıcılarının kullandığı donanım hakkında da birçok veriyi ortaya koyuyor. Windows kullanıcılarının %38.56'sı, konfigürasyonunda 8GB RAM'e yer verirken, bu oranı %38.10 ile 12GB veya daha fazla RAM'e sahip konfigürasyonlar takip ediyor. 4GB RAM ile Steam üzerinden oyun oynayanların oranı ise %10.91 oldu. Bu da, 8GB ve 4GB RAM ile oyun oynayanların oranının sırasıyla %192 ve %0.08 azaldığını ve 12GB RAM veya fazlasını kullanan oyuncuların oranının ise Temmuz ayından beri %1.27'lik bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.
Konfigürasyonlarda kullanılan işlemcilerin oranları hakkında Steam'in elinde bulunan bilgiler ise şöyle: Windows kullanıcılarının %59.99'u 4 çekirdekli işlemci kullanıyor ve bu geçtiğimiz ayın verilerine göre %2.68'lik bir artışın gözlemlendiği anlamına geliyor. Geriye kalan kullanıcılardan iki çekirdekli işlemci kullananların oranı geçtiğimiz aya göre %4.51'lik bir düşüşle %29.07 olurken, Ağustos ayında üç, altı ve on iki çekirdekli işlemci kullanan makinelerin oranının da arttığı göze çarpıyor.
Steam'in aylık olarak uyguladığı Donanım ve Yazılım Anketi'nin sonuçları hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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