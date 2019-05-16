Steam Yaz İndirimleri Tarihi Ortaya Çıktı!
Çok sayıda oyun severin beklediği Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak? Tarihi belli oldu.
- Ercan Uğurlu
Oyun satın almak için indirimleri takip eden oyun severlerin en çok ilgi gösterdiği Steam Yaz İndirimleri, yakında başlayacak. Özellikle dolar kurunun artması ve gelen zamlar neticesinde oldukça yükselen oyun fiyatları, Steam Yaz İndirimleri kapsamında makul seviyelere düşecek. O nedenle haklı olarak ülkemizde de büyük rağbet gören Steam Yaz İndirimleri, önümüzdeki ay başlıyor.
Steam Database tarafından Twitter üzerinde paylaşılan bilgiye göre Steam Summer Sale 2019, yani Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran tarihinde başlayacak. 2 hafta süresince sürecek olan Steam Yaz İndirimleri, özellikle son dönemde Epic Games ile yaşanan krize de tuz biber ekecek. Epic Games'in bazı önemli oyunları kendi tekeline almak istemesi ve bunu oldukça agresif şekilde yapması neticesinde, Steam'in sinirleri bir hayli gergin. Bu nedenle Steam Yaz İndirimleri'nde agresif fiyat indirimleri görebiliriz.
Steam Yaz İndirimleri'nde özellikle hangi oyunlar için indirim uygulanacağı şimdilik bilinmiyor. Fakat aralarında bu yılın önemli AAA oyunlarının olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan Steam'in VR platformu için VR oyunlarına da indirim uygulayacağı biliniyor. Zira Valve yeni VR seti Valve Index'i de 28 Haziran'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu anlamda bu indirimlerle beraber yeni VR setine de yönlendirme yapılacaktır.
Bakalım, şimdilik heyecanla Steam Summer Sale 2019'u bekliyoruz. Bakalım oyunlarda ne kadar indirim göreceğiz...
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