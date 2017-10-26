Steam'den hediye kartı işlevi!
Steam kullanıcıları, artık birbirlerine hediye kartları gönderebilecekler!
Eğer oyun almak için Steam'in tatil indirimlerini bekleyen arkadaşınız varsa veya bu "arkadaş" sizseniz, artık Steam üzerinde dijital hediye kartları ile arkadaşlarınızın Steam Cüzdanlarına katkıda bulunabilirsiniz. Tabi ki eğer bu "arkadaş" siz iseniz, bir başkasının size tatil hediyelerini göndermek için Steam'i kullanmalarını isteyebilirsiniz.
Birine Steam üzerinden hediye para gönderebilmek için, üç günden fazla süredir Steam Arkadaşı olmanız gerekiyor. Eğer bu koşul doğru ise arkadaşınızı seçtiğinizde para göndermek için bir seçenek çıkıyor. Çeşitli hediye miktarı seçenekleri bulunmakta ve kredi kartları ile bu kartları satın alabilmektesiniz...
Levent Öztürk
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