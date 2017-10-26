Steam'den hediye kartı işlevi!

Steam kullanıcıları, artık birbirlerine hediye kartları gönderebilecekler!

Artık Steam'den hediye gönderebilirsiniz!

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