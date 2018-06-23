Steam'in yeni aracı oyuncuları çok üzecek
Steam'in yeni aracı, her ne kadar faydalı olsa da, eski oyuncuları üzebilir.
Steam'in artık yeni bir özelliği var ancak oyuncuların, bu yeni özelliği çok beğeneceklerini söylemek pek mümkün olmayabilir. Hatta bu yeni özelliği kullanacak pek çok kişinin bir pişmanlık hissi ile karşılaşması da oldukça yüksek bir olasılık gibi gözüküyor.
İlk olarak VentureBeat tarafından fark edilen yeni resmi Steam "Hesap Harcaması" aracı, şu ana kadar Steam üzerinde yaptığınız bütün harcamaların toplamını gösteriyor. Tek yapmanız gereken bağlantıya tıklamak ve siteye giriş yapmak: Anında pişman olmanız neredeyse garantili olabilir.
Tabi ki bu özellik pek çok farklı işe de yarayabilir. Ancak fotoğrafı sağlayan editörün 4.105,60$ harcamış olması, uyanacak hisse karşı bir önyargı oluşturuyor.
Her ne kadar Steam Calculator gibi benzer özellik sunan başka araçlar olsa da, bu resmi sayfa son kuruşuna kadar harcamalarınızı hesaplayan ilk araç olarak öne çıkıyor. Bununla beraber bu resmi Steam hesaplayıcısı, Humble Bundle, GOG veya diğer kaynaklardan eklenen oyun kodlarının değerlerini hesaba katmıyor.
Levent Öztürk
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