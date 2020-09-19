SteelSeries, PC ve PS4 için Arctis 9 Dual Wireless Kulaklığını Tanıttı!

SteelSeries Arctis serisini daha güçlü donanımlarla geliştirmeye devam ediyor. SteelSeries, ödüllü Arctis serisinin en yeni üyesi PC ve PlayStation için yüksek performanslı, çift kablosuz oyun kulaklığı Arctis 9'u duyurdu.