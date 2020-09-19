SteelSeries, PC ve PS4 için Arctis 9 Dual Wireless Kulaklığını Tanıttı!

SteelSeries Arctis serisini daha güçlü donanımlarla geliştirmeye devam ediyor. SteelSeries, ödüllü Arctis serisinin en yeni üyesi PC ve PlayStation için yüksek performanslı, çift kablosuz oyun kulaklığı Arctis 9'u duyurdu.

SteelSeries Arctis 9 Dual Wireless Tanıtıldı!

Arctis 9, yüksek kaliteli ses olanağı için SteelSeries'in kanıtlanmış ultra düşük gecikmeli 2.4GHz kayıpsız kablosuz bağlantısına sahip. Bu sayede oyuncular, hem PC hem de PlayStation'da gecikmesiz bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilecek. Arctis Pro Wireless ve Arctis 9X gibi, Arctis 9 da kayıpsız 2,4 GHz netlikte oyun sesini dinlerken aramalar, müzik ve VoIP sohbeti için mobil cihazlara eş zamanlı Bluetooth bağlantısı sunuyor.

Arctis 9 ile Hassas Oyun İçi Ses Teknolojisi

Arctis 9, Arctis serisinin geri kalanıyla aynı Discord sertifikalı mikrofonu ve eleştirmenlerce beğenilen özel Arctis ses düzenini kullanarak Arctis ailesi geleneğini sürdürüyor. ClearCast mikrofonu, üstün gürültü engelleme ve doğal ses netliği için çift yönlü bir tasarım kullanırken, özel Arctis ses düzeni hem ince hem de kritik oyun içi sesleri ön plana çıkararak oyuncuların oyun içindeki her ayrıntıyı duymasına olanak tanıyor.

Arctis 9'un optimize edilmiş pili, tek bir şarjla oyunculara 20 saatten fazla kesintisiz kablosuz kullanım sağlıyor. Kulaklık, Airweave kumaş kulak yastıkları, mükemmel bir uyum ve uzun süreli dayanıklılık için çelik takviyeli bir kafa bandı ile eşleştirilmiş, inanılmaz rahatlık için ikonik kayak gözlüğü süspansiyonlu kafa bandını da kapsıyor. Kulaklıkta ayrıca ChatMix için kulak üstü kontroller bulunuyor, böylece oyuncular oyun ve sohbet sesini doğrudan kulaklıktan anında ayarlayabiliyor. PC'de inanılmaz derecede doğru ses konumsal ipuçları için DTS Headphone: X v2.0'ı kullanıyor.

Arctis 9'un Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık 1999 TL olacak. Arctis serisinin yeni yıldızı Arctis 9 ile ilgili daha fazla bilgi için steelseries.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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