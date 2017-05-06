Stephen Hawking'den Dünyayı Terk Etme Uyarısı!
Dünya'nın yaşanmaz bir yer hale gelme ihtimaline karşın onu ne zaman terk etmemiz gerekiyor? Ünlü isme göre oldukça yakın bir zamanda...
Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanoğluna yeni uyarısını yaptı. Hawking'e göre başımıza gelebilecek felaketlere karşı diğer gezegenlerde kolonileşmemiz, bunu 100 seneye kadar yapmamız gerekiyor.
Başarılı İngiliz TV programı Tomorrow's World'ün yeni bölümlerinden birinde Profesör Hawking, insanoğlunun hayatta kalabilmesi için kolonileşmenin gerektiği teorisini öne sürüyor. İklim değişikliği, aşırı nüfus, asteroid çarpma riski, yapay zeka gibi tahmin edilmeyen teknolojilerin yükselişinin Dünya'nın sonunu önümüzdeki yüzyılda getirmesi, imkan dahilinde. Yeryüzünü yok etmeye yaklaşan insanların ortalıktan kalkmaması için ikinci bir yere geçiş yapmak istemesi ise anlamsız değil.
En yakın komşularımız olan Mars ve Ay, taşınmamız için en iyi seçenekler arasında ancak Mars ve Ay'ı yaşanabilir hale getirmek, büyük bir çalışma gerektiriyor. Halihazırda yaşanabilir olduğunu düşündüğümüz gezegenlere baktığımızda ise yeni bulunan Trappist 1 sistemini seçeneklerimiz arasına katmak isteyebiliriz. Tek sorun, Trappist 1'in biraz uzak olması. 39 ışık yılı uzaklıktaki sisteme ulaşmak, bugünkü teknolojimizle binlerce yıl sürebilir.
Tesla'nın kurucusu Elon Musk'un Space X programı, gezegenler arası kolonileşmeyi mümkün kılacak yeniden kullanılabilir uzay araçları üzerinde bir süredir çalışıyor, yani bu tür olasılıkları düşünen tek kişi, Hawking değil.
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