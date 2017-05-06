Stephen Hawking'den Dünyayı Terk Etme Uyarısı!

Dünya'nın yaşanmaz bir yer hale gelme ihtimaline karşın onu ne zaman terk etmemiz gerekiyor? Ünlü isme göre oldukça yakın bir zamanda...

Stephen Hawking'den Dünyayı Terk Etme Uyarısı!

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