Steve Ballmer'dan teknoloji devlerine tavsiye
Steve Ballmer, diğer teknoloji devlerini Microsoft'un hatasını yapmamaları için uyardı..
Aramızdaki daha genç olan teknoloji sevdalıları hatırlamayabilir ancak Microsoft'un tekel karşıtı anlaşmaları ihlal ettiğine yönelik iddialar yüzünden hükümet ile karşı karşıya gelmesi, yüzyılın başlangıcının en önemli haberlerinden biri olmuştu. O sıralarda Microsoft'un liderliğini yapan Steve Ballmer da artık diğer teknoloji devlerine konu hakkında öneride bulunmanın vaktinin geldiğini düşünüyor.
Eski CEO, Facebook ve Google'ı düzenleyici otoritelere karşı durmanın tehlikeleri hakkında uyardı ve Microsoft'un adımlarını takip etmekten kaçınmalarını önerdi. 2001 yılındaki davada Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in tanıklığı genel olarak "kaçamak ve tepkisiz" olarak yorumlanmıştı ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de Kongre ile görüşmeleri hakkında benzer bir yorum ile karşılaşmıştı.
Ballmer, hükümete karşı agresif bir tutum sergileme konusunda pişmanlığını dillendirirken "şu anda bildiklerimi bilsem, sorunları çözerdim" cümlesini kuruyor. Anlaşmazlıkları çok daha erken dönemlerde çözebileceklerini ve erken çözümün hem teknoloji dünyası hem de firmaları için daha faydalı olacağını belirten tecrübeli CEO, şu anda da teknoloji dünyasının aynı deneyimi yaşamak üzere olduğunu söylüyor.
Facebook, platformdaki sahte haber yayılım hızı ve Cambridge Analytica skandalı ile beraber politik çevrelerde belki de en fazla dikkat çeken isim olsa da, genel olarak teknoloji dünyasının Dünya genelinde düzenleyici otoriteleri rahatsız ettiği söylenebilir. Google uzun zamandır çeşitli anti-tekel ihlali iddialarının hedefi olurken, Amazon da son zamanlarda çalışanlarının maaşları ile gündeme gelmiş durumda. Ayrıca teknoloji devleri hem kendi içerinden hem de dışarıdan hükümet ajansları ile ilişkilerine dair eleştiriler alıyorlar.
Ballmer, kontrolün çok büyük bir kısmının Kongre'ye verilerek teknoloji endüstrisi düzenlemelerinin politikleşmesine karşı uyarıyor ancak aynı zamanda da çeşitli düzenleyici organizasyonların, teknoloji dünyasının nasıl çalışması gerektiğine dair temel kuralları belirleyebilmesinin gerektiğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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