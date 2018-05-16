Steve Jobs'u Oyun Devinden Dinleyin
Oyun dünyasının dahi isimi, Steve Jobs hakkındaki düşüncelerini çok ilginç sözlerle açıkladı.
Oyun dünyasının efsane isimlerinden John Carmack bir şey söylediğinde, muhtemelen dinlemelisiniz. Hele ki Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'tan bahsediyorsa...
Biraz arka plan bilgisi vermek gerekirse, John Carmack popüler Doom ve Quake video oyunu serisinin ortak yapımcısı. Ayrıca oyun endüstrisindeki en iyi kodlama akıllarından biri olarak tanınıyor ve özgeçmişinde Commander Keen ve Wolfenstein 3D'de lider programcı olarak çalışması da bulunuyor. Bu oldukça iyi bir özgeçmiş. Şu an Oculus VR'de CTO.
Carmack, Facebook üzerinden, Steve Jobs'a ve aralarındaki ilişkilerine dair uzun bir yazı yazdı. Aralarındaki inişli çıkışlı ilişkiyi anlatan dürüst, anlayışlı, genellikle çok kişisel şeyler barındıran ilginç ve çok güzel bir yazı olduğu söylenebilir.
Dikkat Çeken Açıklamalar
"Sık sık sinir bozucu oldu. Çünkü video kartları için bellek fiyatı ve AltiVec uzantıları tarafından sömürülen sistem bant genişliği miktarı gibi haksız olduğu konularda inanılmaz bir özgüvenle konuşabiliyordu. Ama ne hakkında konuştuğumu bildiğimde, herkesin karşısında durabilirdim.
Steve bir şeye karar verdiğinde, kararından vazgeçmezdi. Emirler verildi, şirketler alındı, konuşma yapma tarihleri belirlendi ve daha önce düşünülen her şeyi çok yanlış fikirler gibi gösteren gerçeklik çarpıtma alanı devreye girdi."
Carmack, Jobs'un oyunlardan pek hoşlanmadığını ama bunu asla "kişisel olarak almadığını" söyledi. Hikayeye göre, çok farklı konularda çok sayıda çatışmaları vardı. Bunlardan ilginç bir tanesini şöyle anlattı: "OS-X'in, bir telefondan daha fazla güvenlik gerektiren alanlarda kullanıldığını söyledim. Apple buralarda yeterli güvenlik sağlayamazsa, büyük problem yaşayacaklarını belirttim. Ama bana şöyle cevap verdi: "Sen akıllı adamsın, John. Neden yeni bir OS yazmıyorsun?" O sıradaki düşüncem, "defol git, Steve"di."
Ama Jobs ölmeden önce, araları iyiymiş: "Medyadaki bozulan sağlık haberleri ilerledikçe, anlamlı ve pozitif bir şeyler söylemek için birkaç e-mail'e başladım ama devam edemedim ve buna pişmanım.
Onun ünlü olan kötü özelliklerinin çoğunu doğruluyorum. Ama benim bugün olduğum yerde olmamı sağlayan unsurlar, onun evrende bıraktığı eziklere bağlı.
Onun için geldim."
H. Hüseyin Öztürk
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