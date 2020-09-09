STM, NATO'ya İhtacatını ThinkTech ile Genişletiyor

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli'ne ilişkin üçüncü proje için sözleşme imzalandı. NATO SHAPE Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli adını taşıyan ve 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak olan yeni model, 31 Aralık 2020 tarihinde teslim edilecek.
Bütünleşik elastikiyetin sürdürülebilirliğini esas alan söz konusu Elastikiyet Karar Destek Modeli ile pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların stratejik etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde ayrıca, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak analiz edilebiliyor. Tüm bu süreç NATO'ya, stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.
NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT – Allied Command Transformation) tarafından Ağustos 2018'de "NATO'nun elastikiyet kapasitesinin değerlendirilmesi" problemine ilişkin çözüm önerilerini toplamak üzere Bilgi İstek Dokümanı yayımlanmıştı. STM'nin hazırladığı çözüm yaklaşım ve metodoloji dokümanı ACT tarafından kabul edilmiş, Ekim 2019'da imzalanan ilk sözleşme sonrası prototip model başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na teslim edilmişti. Modelin bir üst versiyonu için STM ile Şubat 2020'de ikinci bir proje sözleşmesi imzalanmış ve ikinci versiyon model, 21 Nisan 2020 tarihinde NATO çapında online olarak icra edilen deneme faaliyetinde başarıyla çalıştırılmıştı. Ağustos 2020'de imzalanan üçüncü proje sözleşmesiyle geliştirilecek olan yeni modelde ise, bu kez stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan toplanacak canlı veriler, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek kullanılacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın