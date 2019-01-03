Stranger Things Yeni Sezon Tarihi Açıklandı
Popüler Netflix dizisi Stranger Things, yeni sezon tarihini açıkladı. Peki, Stranger Things 3'üncü sezon ne zaman başlayacak?
Netflix'in en çok izlenen serilerinden olan Stranger Things, üçüncü sezona çok az bir süre kaldı. 31 Aralık günü Netflix müjdeyi kendi YouTube kanalından minik bir video eşliğinde verirken, Stranger Things de 1 Ocak itibariyle Twitter hesabından resmi olarak duyurdu.
Stranger Things, 3'üncü sezonu 4 Temmuz itibariyle başlayacak. 3'üncü sezon tarihini ilginç bir video eşliğinde paylaşan Netflix, yayınladığı video ile büyük ilgi toplamış gibi görünüyor. Zira video şimdiden yaklaşık 2.5 milyon kez görüntüleme almış.
Eğer Stranger Things'i takip ediyorsanız, yeni sezonda işlerin karışacağını söyleyebiliriz. Hemen yukarıdaki videoda da söylendiği gibi: "1985 asla aynı olmayacak!"
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın