Strateji Efsanesi C&C Küllerinden Doğuyor!

Video oyunları dendiğinde gerçek bir efsane olarak değerlendirilen oyun, görünüşe bakılırsa geri dönmeye hazır!

Strateji Efsanesi C&C Küllerinden Doğuyor!

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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