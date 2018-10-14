Strateji Efsanesi C&C Küllerinden Doğuyor!
Video oyunları dendiğinde gerçek bir efsane olarak değerlendirilen oyun, görünüşe bakılırsa geri dönmeye hazır!
Electronic Arts, yılın ilk aylarında yeni bir Command & Conquer oyununun geliştirildiğini açıklamıştı. Bununla birlikte söz konusu açıklama serinin hayranlarını pek tatmin etmedi zira serinin yeni halkası Command & Conquer: Rivals sadece mobil platformlar için geliştirilecekti. Pek çok strateji tutkunu, PC platformu için yeni bir C & C'yi istediklerini vurguladı.
Sosyal platformlarda yükselen sesler üzerine, EA yapımcısı Jim Vessella açıklamada bulundu. Jim Vessella, "Bu çağrılara bir Command & Conquer hayranı olarak tüm kalbimle katılıyorum. Özellikle klasiklerin 'resmaster' sürümleri üzerinde heyecan verici düşüncelerimiz mevcut. Serinin 25. yılını kutlamak için de ek planlarımız var." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, 2020 yılında pek çok sürprizle karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.
Jim Vessella, serinin bol ödüllü oyunları Command & Conquer: Red Alert 3, C&C 3 ve genişleme paketi Kane's Wrath'de bizzat yapımcılık görevini üstlenmişti.
Barış Terun
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