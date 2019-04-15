Stratolaunch ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dünya'nın en büyük uçağı Stratolaunch, ilk uçuşunu başarı ile tamamladı!
- Levent Öztürk
Stratolaunch, hedeflerini küçültmesine rağmen tarihe geçmeyi başardı. Firma, başarılı bir şekilde Dünya'nın en büyük hava aracı Scaled Composites Stratolaunch'ın ilk uçuşunu tamamladı.
Çift iskeletli roket taşıyıcısı Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan uçuşuna başlayarak maksimum 17000 feet (5181.6 metre) irtifa ile iki buçuk saatlik yolculuğunu tamamladı. Uçak herhangi bir yük taşımıyordu ancak ilk olarak sekiz yıl önce duyurulan, daha önce görülmemiş bir şekilde neredeyse 120 metre kanat açıklığına sahip olan bir cihaz için bu yine de büyük bir başarı.
Bu hava aracı, 2011 yılında Stratolaunch'ı kuran Paul Allen'ın firma için vizyonunun temelinde yer alıyordu. Pek çok açıdan bu aracı Virgin Galactic'in White Knight Two aracına benzetebiliriz. Uçağın amacı, roketleri yaklaşık 10000 metre yüksekliğe (35000 feet) taşıyarak yörüngeye çıkma yolculuğunu kolaylaştırmak ve masrafları azaltmak.
Tabi ki yolda çeşitli zorluklarla karşılaşılmadı değil. Uçağın ilk test uçuşlarının 2016 yılında yapılması planlanıyordu ancak o sırada uçak hazır değildi. İlk motor testleri 2017 yılına kadar başlamadı ve taksi testleri de o zamandan beri aylardır yapılmaktaydı. Şimdi ise Stratolaunch'ın aracı asıl amacına hazırlanmaya başlıyor.
Bu noktada asıl zorluk müşteri bulmak olacak. Northrop Grumman, şimdiden Pegasus XL roketlerini bu araç ile uçurmaya karar vermiş durumda ancak başka kimlerin bu listeye katılacağı belli değil. Stratolaunch, normal roketlerle fırlatmaların fiyatının da düşmekte olduğu düşünülürse müşteri kazanmakta zorlanabilir...
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