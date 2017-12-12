Street Fighter 30. Yıl Koleksiyonu Geliyor!
Street Fighter'ın 30. yılı, büyük bir sürprizle birlikte kutlanıyor!
Her ne kadar inanması güç olsa da, Capcom'un Street Fighter Anniversary Collection'ı yayımlamasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti ve firma, yeni koleksiyonu olan Street Fighter 30th Anniversary Collection'ı duyurmuş durumda.
Daha önce yayımlanan koleksiyon çok daha mütevaziydi ve Hyper Street Fighter II ile Street Fight II: 3rd Strike olmak üzere sadece iki oyundan oluşmaktaydı. Ancak görünene göre Capcom, otuzuncu yıl koleksiyonu için çok daha geniş bir seçenek sunarak 12 oyunu (resimdeki isimler) pakete dahil ediyor. Eski oyunları tekrar oynama heyecanı önemli olsa da, Capcom'un fazladan birkaç sürprizi daha olacak.
Bunun yanı sıra bu koleksiyon ile beraber oyuncular, Street Fighter'ın otuz yılı içerisindeki çizimlerini içeren geniş bir galeriye de erişebilecek ve karakterleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Ayrıca serinin çeşitli oyunlarının müziklerinin bulunduğu bir müzik koleksiyonu da pakette bulunacak.
Capcom'un söylediğine göre bu oyunların bir kısmı internet üzerinden karşılaşmalara imkan tanıyacak. Street Fighter 30th Anniversary Collection PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için 2018 Mayıs ayı içerisinde sunulacak...
Levent Öztürk
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