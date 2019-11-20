Street Fighter 5: Champion Edition Geliyor!

Capcom'un Birleşik Krallık topluluk yöneticisi Matthew Edwards, PlayStation Blog üzerinde Street Fighter V'in en son sürümünü, Street Fighter V: Champion Edition'ı duyurdu. Sadece PlayStation 4 üzerinde oynanabilecek olan, yeni açıklanan Champion Edition, orijinal Street Fighter V'ten bir önce yayımlanan Arcade Edition'a kadar neredeyse tüm oyun içi içerikleri barındırırken, toplamda 40 karakter, 34 sahne ve 200'ün üzerinde kostüme ev sahipliği yapacak.
Street Fight V: Champion Edition'ın 14 Şubat 2020 tarihinde 29,99 dolar fiyatı ile hem fiziksel hem de dijital formlarda mağazalarda sunulması planlanıyor. Ön siparişler ise şimdiden başlamış durumda ve Kuzey Amerika ön siparişleri, dijital satın alımlara sınırlı olarak bedava bir tema ve oynanabilir karakterler için renk seçenekleri hediyeleri ile geliyor.
Ayrıca Street Fighter V'in daha önceki sürümlerinden herhangi birine sahip olan kişiler, Champion Edition için bir yükseltme paketi satın alabilecekler. 24,99 dolar fiyatına sahip olacak olan bu paket, oyunun yayımına yaklaşıldığı zaman satın alınabilir olacak.
Capcom, Street Fighter V: Champion Edition'ın yanı sıra, Street Fighter III serisinin son düşmanı (boss) Gill'i de 14 Şubat 2020 tarihinde oynanabilir bir karakter olarak oyuna ekleyeceğini de duyurdu.
Gill, Street Fighter V: Champion Edition'da ücretsiz olarak yer alacakken, diğer Street Fighter V sürümlerinin sahiplerinin bu karakteri 5,99 dolar veya 100.000 Fight Money oyun içi parası ile satın almaları gerekecek. Gill'in yetenekleri ve karakter tanımının detaylı bir sürümü de Capcom'un blog'unda (İngilizce) bulunabilir.
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