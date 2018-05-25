Stumbleupon, 16 Yıl Sonra Kapanıyor
İnternetin kuytu köşelerinde kalan ilginç içerikleri ortaya çıkarmanızı sağlayan hizmet, 16 yıl sonunda kapısına kilit vuracağını açıkladı!
Yaklaşık 16 yıl önce hizmet vermeye başlayan içerik keşfetme sitesi Stumbleupon, kapanacağını duyurdu. Firmanın kurucu ortağı Garett Camp, kullanıcılara hesaplarını Mix'e aktarmalarını öneriyor.
Mix.com da Camp'ın bir projesi ve yöneticiye göre "içerik keşfini bir sonraki seviyeye taşımak için Stumbleupon'dan alınan dersleri içeriyor". Camp'ın Medium'da paylaşılan gönderisinin Türkçe çevirisi, şöyle:
"Dikkatlice düşündükten sonra, Mix'i inşa etmeye bütünüyle odaklanmaya ve StumbleUpon hesaplarını önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mix.com'a aktarmaya karar verdik. Geçişi mümkün olduğunca yumuşak hale getirmek için Mix'i her tarayıcıda ve akıllı telefonda çalışacak biçimde geliştirdik. Birkaç tıklamayla SU favorilerinizi, ilgi alanlarınızı ve etiketlerinizi kaydedebilir ve aktarabilir, arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceğiniz Mix Koleksiyonları oluşturabilirsiniz."
Cam'a göre Stumbleupon, kurulduğu günden bu yana 40 milyon kişi tarafından kullanıldı. Alexa'a göre şu an 2.129. site olan hizmet, sevdiğiniz web sayfalarını paylaşmanıza, siteler için puan ve yorum bırakmanıza, içerik önerileri almanıza izin veriyordu. Stumbleupon, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar interneti kontrolü altına almadan önce web'in sosyal yanını destekliyordu.
Stumbleupon kullanıyorsanız, hesabınızı Mix'e aktarmak için önümüzdeki ayın sonuna kadar vaktiniz var.
Zeynel A. Öztürk
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