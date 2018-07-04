StumbleUpon Ölüyor; Ama Yeniden Doğacak!
İnternetin önemli hizmetlerinden biri resmi olarak öldü. Ama üzülmeyin; yeniden doğmaya da hazır!
İnternet içeriği keşif motoru StumbleUpon, kurulduğu günden beri 16 yılda 40 milyon kullanıcıya hizmet ettikten sonra geçtiğimiz Pazar günü kapanacağını açıkladı. Eşsiz ve ilginç sitelerin kaşifi sitenin maceracı kullanıcıları üzgünken, yeni bir açıklama internette yuvarlanmak isteyenleri sevindirdi.
Facebook, Tumblr, Reddit ve Twitter'dan farklı olarak StumbleUpon, sabit bir sosyal medya platformu olmaktansa ilgi alanlarınıza göre sizi rastgele sitelere ve sayfalara taşıyan bir arama motoruydu. Hizmetin temel fonksiyonu olan "Stumble" tuşu ömrü boyunca 60 milyar kez tıklandı ve bu süreç içerisinde eBay, StumbleUpon'u satın aldı ve bir süre sonra orijinal sahiplerine geri sattı.
Uber'in de ortak kurucusu olan Garrett Camp yaptığı açıklamada StumbleUpon hizmetinin ve ekibinin yeni keşif platformu Mix.com ile birleşeceğini bildirdi. Eğer StumbleUpon'da hesabı olan 40 milyon kişiden biri iseniz endişelenmeyin, hesabınızda bulunan favorileriniz ve etiketlerinizi önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mix'e taşıyabileceksiniz. Camp'a göre Mix de tıpkı StumbleUpon gibi tarayıcı ve telefon uygulamalarına sahip olacak.
Eğer Mix'i hemen denemek istiyorsanız bu linke tıklayın: https://mix.com/
Ali Ruhi Öztürk
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