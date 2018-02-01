Şu An Yeni Bir Telefon Almalı Mıyım?
Bugün yeni bir akıllı telefon satın almanın kötü bir fikir olmasının üç sebebini anlatıyoruz...
Şu an akıllı telefonlar için önemli bir dönüm noktası. Özellikle yeni donanımsal yeniliklerin bir çok marka için kapı eşiğinde olduğunu göz önünde bulundurursak, tam olarak istediğimiz özelliklere sahip olamayan bir amiral gemisine sevret dökmek aceleyle alınmış bir karar olabilir. Peki şimdi yeni bir akıllı telefon almamak için temel sebepler nedir?
1 - Snapdragon 845 sadece ham güçten ibaret değil
Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 845, bu yıl gelecek olan bir çok amiral gemisi telefonda bulunacak. Bu çip seti sadece ekstra güçlü olmakla kalmayacak, ayrıca üstün pil ömrü tasarrufu, ağır sistem gereksinimi olan uygulamaları hızla çalıştırması ve farklı işlemleri esnekliği ile kavraması, onu beklemeyi haklı çıkarıyor.
HDR kayıt ve %30 daha iyi oyun, video ve VR performansı verdiği söylenen işlemci için biraz daha sabır etmek istebilirsiniz.
2 - Gömülü parmak izi okuyucuları
Vivo X20 Plus UD sayesinde, bu teknolojinin artık bir hayal olmadığını biliyoruz. Şimdilik resmi olarak 2018'de gömülü parmak izi okuyucusa sahip olacak bir telefon açıklanmış olmasa da, markaların daha önceki çabaları ve bu teknolojiye olan talebin yüksekliği, onu neredeyse garantiliyor.
3 - Daha iyi kameralar
Şu an piyasada bulunan nesil hiç de fena olmayabilir, ancak kamera teknolojileri bakımından bir geçiş döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Halen bazı amiral gemileri çift lensli sisteme tam olarak geçebilmiş değil. Bu teknolojiye geçen markalarda bu konuda tam olarak ustalaşmış sayılmaz, ancak biraz daha bekleyerek tam mayalanmış çift kamera sistemlerine sahip telefonlara bu yıl içinde sahip olabilirsiniz.
Her şeye rağmen, günümüz nesline ait amiral gemisi telefonları çok iyi telefonlar. Ancak bir çok alanda geçiş döneminde olan akıllı telefon piyasası, bu yıl içerisinde bir sonraki nesle sağlam şekilde adım atması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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