Şu Ana Kadarki "En Kısa Zamanı" Ölçmeyi Başardılar: 247 zepto-saniye...

Araştırmacılar şu ana kadar ölçülebilen "en kısa zaman aralığını" ölçmeyi başardılar. Sonuç, 247 zepto-saniye...

30 Ekim 2020 00:03

Levent Öztürk