Şu anda en güvenlisi! İnsanlar evden çalışma ortamlarını paylaşıyorlar

Dünya çapında salgına neden olan Corona Virüs yüzünden insanlar evlerine kapandı. Birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Salgın kaynaklı karantinalar devam ederken, evden çalışanlar evdeki çalışma ortamlarını paylaşmaya başladılar. Evden çalışmak şu anda en doğru karar ve en sağlıklısı. Zorlu koşullara rağmen evdeki çalışma ortamlarını paylaşanlar, salgın ortamında en doğru kararı vermeye teşvik ediyor.