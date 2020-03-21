Şu anda en güvenlisi! İnsanlar evden çalışma ortamlarını paylaşıyorlar

Dünya çapında salgına neden olan Corona Virüs yüzünden insanlar evlerine kapandı. Birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Salgın kaynaklı karantinalar devam ederken, evden çalışanlar evdeki çalışma ortamlarını paylaşmaya başladılar. Evden çalışmak şu anda en doğru karar ve en sağlıklısı. Zorlu koşullara rağmen evdeki çalışma ortamlarını paylaşanlar, salgın ortamında en doğru kararı vermeye teşvik ediyor.

Şu anda en güvenlisi! İnsanlar evden çalışma ortamlarını paylaşıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs sebebiyle bazı ülkelerde karantina uygulanıyor. Karantina uygulanmayan ülkelerde dahi insanlar evlerine çekilmiş durumda. Bir taraftan hayatın akışı devam ederken, şirketler de evden çalışma modeline geçmiş durumda.

Evden verimli çalışma üzerine uzmanlardan birçok öneri geliyor. Gel gelelim ki bu öneriler yana, tam bir hayaller/hayatlar ikilemi yaşanıyor. Kabul edelim hepimizin evinde çalışmak için en konforlu ofis sandalyesi, en ergonomik masa yok belki ama evden çalışmak şu dönemde en güvenlisi.

Olası bir evden çıkamama durumuna karşın evinde masasıyla sandalyesiyle çalışmaya uygun elverişli eşyalar ya da ortam hazırlayamayanlar var... Kimi ütü masası üzerinde çalışıyor, kimi çocuğunun çalışma masasında, kimi çamaşır sepetinin üzerinde... Yine de bu paylaşımlar, tüm zorluklara rağmen evde çalışmak için teşvik edici nitelikte.

İşte sosyal medya kullanıcılarından kendi ev çalışma ortamları...

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