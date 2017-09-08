Su Bazlı Elektrolitler, Daha Güvenli Pillere Yol Açıyor
Yeni teknoloji sayesinde, sert bir darbenin ardından pilinizin bombaya dönüşme olasılığı ciddi oranda azalabilir!
Lityum-iyon pillerin tamamen güvenli olması maalesef imkansız. Bu teknoloji, iyonların elektrotlar arasına girerek elektrolitlerin şarj olması veya enerji ortaya çıkarmasını sağlıyor. Bu piller bir telefona veya bir bilgisayara güç sağlayabilmesi için genellikle yanıcı maddeler kullanılıyor. Ancak görünüşe bakılırsa yakında bu da bir sorun olmaktan çıkacak. Bilim insanları ürettikleri yeni su bazlı elektrolit sayesinde hem yeterli enerji üreten hem de çok daha güvenli pilleri geliştirebilirler.
Burada anahtar elektrolitlerin üzerinde bulunan koruyucu tabakanın yüksek miktarda tuzdan oluşması. Bu da pilin hem çok enerji tutmasını sağlıyor hem de daha güvenli bir yapı oluşturuyor.
Şu an su bazlı elektrolitlerin tek sorunu, bu teknoloji ile çalışan pillerin kullanım süreleri. Klasik lityum-iyon piller bir kaç yüz döngü şarja dayanırken, su bazlı piller sadece 70 döngü sonra ömürlerini tamamlıyor. Yine de, araştırmacıların hem voltaj hem de güvenlik sorunlarını çözmüş olması büyük bir gelişim. Bu piller tamamen yangına ve patlamaya dayanıklı olmasa da, hesap edilen risk çok daha düşük. Eğer araştırmalar kullanım süresini uzatmayı başarabilirse, bu piller gelecekte bir çok telefon ve mobil cihazda kullanılabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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