Su içmek için gördüğü çocukların elindeki şişeyi isteyen sincap viral oldu!

Sosyal medyada zaman zaman bazı videolar viral haline geliyor. Kullanıcılar bu kez su için yalvaran bir sincap için birleşti. NDTV tarafından yayınlanan ve Hindistan'da çekilen videoda sincapın arka ayaklarından kalktığı ve etraftaki birini takip ediyormuş gibi, su için yalvardığını gösteriliyor.
Video, iki çocuğun yürüdüğü bir yolda onların peşine takılan bir sincabı göstererek başlıyor. Elinde su şişesi bulunan birini tespit eden sincap, arka ayakları üzerinde kalkıyor ve su şişesini alabilmek için kişi eğilene kadar ön pençeleriyle tekrar tekrar jest yapıyor. Susuz olan sincap, küçük ağzını şişeye koyup, suyu yudumlamaya başlıyor.
Hindistan'da orman koruma görevlisi olan Suzant Nanda tarafından video Twitter'da "Sincap su istiyor" diyerek paylaşıldı.
Squirrel asking for water.... pic.twitter.com/JNldkB0aWU— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020
İŞTE SİNCAPI İZLEYEN TWİTTER KULLANICILARININ BAZI YORUMLARI
Ah bee nasıl susamış sincap..
İnsanlardan su istiyor?? pic.twitter.com/5AwzFi2l7O — Halkla Çelişkiler Uzmanı (@HadiOrdanZibil) July 17, 2020
Dünyayı ancak iyilik kurtarır...
Susamış bir sincap suyu fark eder ve ister.pic.twitter.com/cgflp0XKRU— Hasan Arslan (@arslanhasantr) July 16, 2020
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