Su içmek için gördüğü çocukların elindeki şişeyi isteyen sincap viral oldu!

Bir sincabın susuz kaldıktan sonra iki çocuğa yanaşıp su istediği ve susuzluğunu giderdiği görüntüler internette çok konuşuldu. Hindistan'da çekilen 41 saniyelik video sincapın su istemek için arka ayaklarına kalktığını gösteriyor. Twitter'da birçok kişi tarafından da paylaşıldı...