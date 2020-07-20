Su içmek için gördüğü çocukların elindeki şişeyi isteyen sincap viral oldu!

Bir sincabın susuz kaldıktan sonra iki çocuğa yanaşıp su istediği ve susuzluğunu giderdiği görüntüler internette çok konuşuldu. Hindistan'da çekilen 41 saniyelik video sincapın su istemek için arka ayaklarına kalktığını gösteriyor. Twitter'da birçok kişi tarafından da paylaşıldı...

Su isteyen sincabın görüntüleri kalpleri sızlattı! İşte viral olan video...

Sosyal medyada zaman zaman bazı videolar viral haline geliyor. Kullanıcılar bu kez su için yalvaran bir sincap için birleşti. NDTV tarafından yayınlanan ve Hindistan'da çekilen videoda sincapın arka ayaklarından kalktığı ve etraftaki birini takip ediyormuş gibi, su için yalvardığını gösteriliyor.

Video, iki çocuğun yürüdüğü bir yolda onların peşine takılan bir sincabı göstererek başlıyor. Elinde su şişesi bulunan birini tespit eden sincap, arka ayakları üzerinde kalkıyor ve su şişesini alabilmek için kişi eğilene kadar ön pençeleriyle tekrar tekrar jest yapıyor. Susuz olan sincap, küçük ağzını şişeye koyup, suyu yudumlamaya başlıyor.

Hindistan'da orman koruma görevlisi olan Suzant Nanda tarafından video Twitter'da "Sincap su istiyor" diyerek paylaşıldı.

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