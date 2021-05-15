Subaru'nun İlk Tamamen Elektrikli Aracı Solterra Ortaya Çıktı

Subaru, ilk tamamen elektrikli aracının Solterra olarak adlandırılacağını açıkladı. Firma, yayınladığı fotoğrafta çok fazla detay göstermemiş olsa da Latince "güneş" ve "dünya" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Solterra'nın bir SUV olacağı anlaşılıyor. Solterra'nın Subaru'nun Toyota ile ortaklaşa geliştirilen e-SUBARU tamamen elektrikli platformunu temel alarak tasarladığı belirtildi.
Bu projeye Toyota elektrikli araçlar konusundaki deneyimini katıyor, Subaru ise dört çeker teknolojisini getiriyor. Toyota'nın kendi modüler elektrikli platformu bZ4X'i temel alan tamamen elektrikli aracını da, yine 2021 bitmeden piyasaya sürmesi bekleniyor.
Solterra ilk etapta ABD, Kanada, Çin, Avrupa ve Japonya pazarlarında görülecek.
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