Subway Surfers'ın Devam Oyunu MetroLand Çıktı!

AppGallery'ye özel olarak 3 Şubat'ta yayınlanan MetroLand, oyuncuları genç ve enerjik kaşifler olmaya, atılgan olmaya, kaçmaya ve hatta kötü MegaCorp muhafızlarını geçmek için parkour yapmaya davet ediyor. Danimarka merkezli Kiloo, kullanıcıya uygun bir hızda beş dakika veya birkaç saat boyunca oynanabilen bu yeni sonsuz koşu oyununu geliştirmek için kapsamlı yatırım yaptı.
MetroLand, başlığından da anlaşılacağı gibi, bir metropol ortamına sahip. Oyun bir dizi şehirde geçiyor ve ilerleme kaydedildikçe açılan yedi farklı alan açılıyor. Hareketlilik, hız ve heyecana vurgu yaparak yoğun, modern şehir yaşamını örneklendirmeyi amaçlıyor.
Kendi oyunu da dahil olmak üzere piyasadaki en çok indirilen sonsuz koşucu oyunlarından bazılarına benzeşen Kiloo, MetroLand'i bir sonraki seviyeye taşıdı, yeni tasarım trendlerini bir araya getirdi, oyunu cilaladı ve daha çeşitli kullanıcı profillerine hitap etmek için meta öğeler ekledi.
Kiloo CEO'su Jacob Møller yaptığı açılamada, "Yıllar boyunca sonsuz koşu oyunları üzerinde çalışırken edindiğimiz tüm deneyimleri topladık ve bunları mükemmel bir şekilde casual koşu oyunumuzda birleştirdik. MetroLand tanıdık ve ilgi çekici, ancak yine de şaşırtıcı bükülmelere sahip. MetroLand, oyunun düşmanları MegaCorp'a karşı eğlenceli isyanlarında karizmatik genç grubumuza katılacak kadar cesur olan herkes için yenilikler içeriyor," dedi.
Jaime Gonzalo, Huawei Mobil Hizmetler Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada, "Oyunlar daha uzun veya daha kısa, daha kolay veya daha zor, karikatürize veya gerçekçi olabilir. Ama nihayetinde iyi oyunları diğerlerinden ayıran şey, eğlence seviyeleridir. AppGallery editörlerinin kullanıcılarımız için piyasadaki en iyi oyunları seçmesine yönelik anahtar kriter de tam olarak budur. Bu mantığı göz önünde bulundurarak, tüm Android akıllı telefonlardaki tüm AppGallery kullanıcılarına, yeni nesil sonsuz koşu oyunları türünün tacını elinde tutan olağanüstü Kiloo ekibini sunmaktan son derece memnunuz," dedi.
Uygulamalar ve oyunlar için resmi Huawei uygulama dağıtım platformu olan AppGallery, tüm Huawei akıllı telefonlara önyüklü geliyor. Ancak uygulama mağazası, diğer tüm Android akıllı telefon markaları için doğrudan resmi web sitesinden indirilebilir. Oyuncular, AppGallery'yi indirerek milyonlarca aktif oyuncudan oluşan oyun topluluğuna katılabilir, özel kataloğundan ve tekliflerinden yararlanabilir.
Geçen yıl boyunca AppGallery, 580 milyon küresel aylık aktif kullanıcıyla (yıllık artış yüzde 10) dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak sağlam bir yer edindi. 187 binden fazla uygulama artık HMS Core ile entegre edildi ve Çin dışındaki uygulama dağıtımlarında yıldan yıla yüzde 56'lık bir artış sergiledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın