Suicide Squad 2 Hakkında Bildiğimiz Tüm Bilinenler!

Henüz vizyona girmesine çok var ama merakla beklenen Suicide Squad 2 hakkında şimdiden bazı detayları biliyoruz!

  • Barış Terun
Suicide Squad 2 Hakkında Bildiğimiz Her Şey!

The Suicide Squa2 2; ilk filme göre çok daha iddialı geliyor. Maalesef Will Smith kadrodan ayrıldı lakin Idris Elba, Nathan Fillion (Oyuncu pek çok filmde Yeşil Fener'e can verdi) ve Transformers: Bumblebee filminden tanıdığımız John Cena, kadroya katıldı.

Yeni filmi, The Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız, bol ödüllü yönetmen James Gunn yönetecek. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

  • Margot Robbie - Harley Quinn
  • Viola Davis - Amanda Waller
  • Jai Courtney -  Captain Boomerang
  • Joel Kinnaman - Rick Flag
  • David Dastmalchian - Polka-Dot Man
  • Daniela Melchior - Ratcatcher
  • Steve Agee - King Shark
  • John Cena - Peacemaker
  • Peter Capaldi
  • Taika Waititi
  • Idris Elba
  • Nathan Fillion
  • Flula Borg

Beyaz Perde Tarihi

Yapımın Ağustos 2021 tarihinde gösterime girmesi ve DC Sinematik Evreni'nindeki pek çok soruya cevap vermesi bekleniyor. 

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