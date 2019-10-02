Suicide Squad 2 Hakkında Bildiğimiz Tüm Bilinenler!
Henüz vizyona girmesine çok var ama merakla beklenen Suicide Squad 2 hakkında şimdiden bazı detayları biliyoruz!
- Barış Terun
The Suicide Squa2 2; ilk filme göre çok daha iddialı geliyor. Maalesef Will Smith kadrodan ayrıldı lakin Idris Elba, Nathan Fillion (Oyuncu pek çok filmde Yeşil Fener'e can verdi) ve Transformers: Bumblebee filminden tanıdığımız John Cena, kadroya katıldı.
Yeni filmi, The Guardians of the Galaxy serisinden tanıdığımız, bol ödüllü yönetmen James Gunn yönetecek. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:
- Margot Robbie - Harley Quinn
- Viola Davis - Amanda Waller
- Jai Courtney - Captain Boomerang
- Joel Kinnaman - Rick Flag
- David Dastmalchian - Polka-Dot Man
- Daniela Melchior - Ratcatcher
- Steve Agee - King Shark
- John Cena - Peacemaker
- Peter Capaldi
- Taika Waititi
- Idris Elba
- Nathan Fillion
- Flula Borg
Beyaz Perde Tarihi
Yapımın Ağustos 2021 tarihinde gösterime girmesi ve DC Sinematik Evreni'nindeki pek çok soruya cevap vermesi bekleniyor.
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