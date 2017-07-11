Summer Sale Ardından 40.000 Steam Kullanıcısı Banlandı
Valve'ın hile engelleme algoritması, bu yaz fazla mesai yapmış gibi görünüyor!
2017 Steam Summer Sale bittikten hemen sonra Valve Anti-Cheat (VAC) sistemi 40,000 Steam kullanıcısını banladı. Büyük ban dalgası yaz indiriminin 5 Temmuz'da bitmesinden bir gün sonra gerçekleşti ve Steam tarihindeki en büyük ban dalgası olarak birinci sıraya geçti. Bundan bir önceki büyük ban dalgası 12 Ekim 2016'da gerçekleşmiş ve 15,000 kullanıcıyı banlamıştı.
Dot Esports tarafından yapılan rapora göre, Valve'in zamanlaması kesinlike tesadüf değil. Daha önce VAC ban cezası alan kullanıcılar genellikle indirim zamanında yeni hesap oluşturup daha önce hile yaptıkları oyunu tekrar satın alıyorlar (bu oyun büyük oranda Counter Strike: Global Offensive). Bunun farkında olan Valve, yeni ban dalgası için yılın en büyük indirim kampanyasını bekledi ve tekrar hile yapmaya başlayan yeni hesapları iş başında yakaladı.
Vac-ban.com'a göre 6 Temmuz'da 40,000'e ek olarak 5,000 oyun içi ban daha gerçekleşti. Bu ban ile toplam 9,600$ değerinde CS:GO silah skin'leri kayboldu. 7 Temmuz'da ise VAC ban oranları normal hale gelerek günde 900 kullanıcıya indi.
Ali Ruhi Öztürk
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