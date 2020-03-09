Süper Ay Tutulması Nedir? Süper Ay Tutulması Ne Zaman?

Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan Süper Ay Tutulması, bu gece gerçekleşiyor. Peki Süper Ay Tutulması nedir, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Süper Ay Tutulmasına hazır mısınız?

9 Şubat'ta 2020 yılının ilk Süper Ay Tutulması'na şahit olmuştuk. Bu yılın ikinci Süper Ay Tutulması ise, bu gece gerçekleşiyor. Görsel açıdan oldukça etkileyici bir manzara sunan bu tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

Süper Ay Tutulması Nedir?

Süper Ay Tutulması, Dünya'nın, Güneş ve Ay arasına girmesi ve Ay üzerinde gölge oluşturması şeklinde tanımlanabilir. Ama Süper Ay Tutulmasının gerçekleşmesi için bu yeterli değil. Ay, Dünya'ya en yakın noktada konumlanmış oluyor ve bu sayede, gözümüze daha büyük ve daha parlak görünüyor. İşte bu iki olay, bu gece aynı anda yaşanacak ve tutulma da gerçekleşmiş olacak.

Süper Ay Tutulması Ne Zaman; Saat Kaçta?

Süper Ay Tutulması, bu gece 22.00 sularında gerçekleşecek. Çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay Tutulması, eğer gökyüzü açıksa daha net bir biçimde karşımıza çıkacak.

2020 yılının diğer Süper Ay Tutulmalarının ise, 8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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