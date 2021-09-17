Süper Bilgisayardan Süper Simülasyon: En Gerçekçi Evren Simülasyonunu!

Bilim insanları, bir süper bilgisayarı kullanarak şu ana kadarki en gerçekçi evren simülasyonunu üretti. Üstelik bu simülasyon, herkes tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor!

  • Levent Öztürk
En gerçekçi evren simülasyonu geliştirildi...
Tomoaki Ishiyama

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