Süper Bilgisayardan Süper Simülasyon: En Gerçekçi Evren Simülasyonunu!

Gökbilimciler, evrenin şimdiye kadarki en büyük ve en gerçekçi simüle edilmiş versiyonunu yarattılar. Simülasyon, kozmosun geçmişine ve bugününe, şimdiye kadar imkansız olan bir ölçekte ve ayrıntılı olarak yeni bir bakış sunuyor ve eğer isterseniz, herkesin indirmesi için ücretsiz olarak kullanılabilir halde...
Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde bildirildiği üzere simülasyon Uchuu (Japonca'da "uzay" anlamına gelir) olarak adlandırılıyor. Bu sanal evren, bir kenarı benzeri görülmemiş bir şekilde 9,63 milyar ışık yılı uzunluğunda olan ve 2,1 trilyon parçacıktan oluşan bir küp içinde yer alıyor. Bu, gezegenleri ve tek tek yıldızları simüle etmek için yeterli değil, ancak uluslararası araştırmacılar ekibinin galaksi etkileşimlerini inanılmaz bir ayrıntı düzeyinde simüle etmesine imkan tanıyor.
Bunun gibi gerçekçi simülasyonlar, evren teorilerimizi test etmemizi sağlıyor. Mevcut haliyle, kanıtlar kozmosun iki gizemli bileşenin hakim olduğunu gösteriyor. Bizi ve yıldızları yapan madde, toplam içeriğin sadece yüzde 5'i. Yüzde yirmi beşi, galaksileri çevreleyen görünmez bir madde olan karanlık madde ve geri kalanı, evrenin hızlandırılmış genişlemesinden sorumlu olduğuna inanılan karanlık enerji olarak tanımlanıyor.
Uchuu, gökbilimcilerin bu farklı bileşenlerin oranlarının evrendeki yapıları nasıl etkilediğini görmelerini sağlıyor. Simülasyon, Büyük Patlamadan bu yana 13,8 milyar yıl boyunca galaksilerin ve galaksi kümelerinin bir araya getirilmesini kapsıyor.
Instituto de Astrofísica de Andalucía'da lisansüstü araştırmacı olan Julia F. Ereza yaptığı açıklamada "Uchuu bir zaman makinesi gibidir: ileri, geri gidebilir ve zamanda durabiliriz, tek bir galaksiye 'yakınlaştırabilir' veya bütün bir kümeyi görselleştirmek için 'uzaklaştırabiliriz', evrenin ilk günlerinden bugüne kadar her an ve her yerde gerçekte ne olduğunu görebiliriz, kozmosu incelemek için gerekli bir araç" dedi.
Uchuu, astronomiye adanmış olanlar arasında dünyanın en iyisi olarak kabul edilen süper bilgisayar ATERUI II kullanılarak oluşturuldu.
Uchuu'yu oluşturmak için kullanılan kodu geliştiren, Chiba Üniversitesi doçenti başyazar Tomoaki Ishiyama "Uchuu'yu üretmek için her ay yalnızca 48 saat kullanılabilen 40.200 işlemcinin (CPU çekirdeğinin) tamamını kullandık. Yirmi milyon süper bilgisayar saati tüketildi ve 12 megapikselli bir cep telefonundaki 894.784.853 resme eşdeğer 3 Petabayt veri üretildi" diyor.
Böyle simüle edilmiş bir evrenin yaratılması, önümüzdeki on yıl içinde yeni nesil gözlemevleri tarafından teslim edilmesi beklenen heyecan verici ve çok büyük veri setine de yardımcı olacak...
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