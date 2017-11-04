Super Mario Run çok başarılı değil ama...

Nintendo, Super Marior Run'ın hedeflerine ulaşamadığını söylüyor ancak...

Super Mario Run çok başarılı değil ama...

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