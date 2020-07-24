Süper Tanıyıcı mısınız? Bu Testi Yapın, Cevabı Kendiniz Bulun

Yüzleri hatırlamakta çok iyiyseniz, bir "süper tanıyıcı" olabilirsiniz. Bu konu üzerinde çalışan psikoloji profesörü Josh P. Davis tarafından hazırlanan test, süper tanıyıcı olup olmadığınızı tespit etmeyi amaçlıyor.
Buradan ulaşabileceğiniz testten belirli bir puanın üzerinde puan almanız, süper tanıyıcı "olabileceğiniz" anlamına geliyor ancak bir kesinlik taşımıyor. Testte size bir yüz gösteriliyor ve ardından bu yüzü diğerlerinin arasından seçmeniz isteniyor. Davis'e göre emin olabilmeniz ve ek testler için, takımla görüşebiliriniz.
Araştırmalara göre süper tanıma, hafızadan farklı ve eğitimle geliştirilemiyor. Geleneksel hafızanın ise belirli tarafları, eğitimle daha keskin bir hale gelebiliyor.
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