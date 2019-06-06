Supergirl Yakında Beyaz Perdeye Dönüyor!
DC Comics'in en popüler karakterlerinden Supergirl, çok yakında tekrar karşımıza çıkacak!
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros işbirliği ile sinemaya uyarlanan filmler, uzun süredir Marvel Comics-Disney Studious ikilisinin arkasında kalıyor. Iron Man, Ant-Man, Thor, Captain America gibi filmler, gişe hasılatı açısından DC Comics filmlerini sürklase etti. Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame gibi yapımlarsa, 2 milyar doları aşan gişe hasılatları ile muazzam başarılar elde etti.
DC Comics ve Warner Bros ikilisi, şimdi şansını son zamanlarda büyük hızla yükselen "Kadın süper kahraman" furyasına geri dönerek deneyecek. Marvel Comics, Superman'i taklit etmiş ve Captain Marvel'ı izleyicilerlerle buluşturmuştu. Maalesef söz konusu karakter, istenen gişe hasılatını elde edememiş ve Avengers: Endgame'de, onca gücüne rağmen figüranlıktan öteye geçememişti. Kısacası Captain Marvel, Superman'in yanına bile yaklaşamadı.
"Kadın Kahraman" furyasını başlatan DC Comics-Warner Bros ikilisi, önümüzdeki yıl da Supergirl'ü karşımıza çıkartmayı planlıyor. TV dizisi ile hatırı sayılır bir başarı yakalayan süper kahramanımız, böylece beyaz perdeye transfer olmuş olacak.
Sızan dedikodulara göre Supergirl filminin çekimlerine 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacak. Vizyon tarihinin ise 2021 yılı olması bekleniyor. Konu hakkında pek bir sızıntı yok ama hikayenin 1970'li yıllarda geçeceğinden bahsediliyor.
Beklentiler, Supergirl'ün iki filmlik bir seride karşımıza çıkması yönünde. Yine de resmi açıklamayı beklemekte yarar var.
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