Supernatural'ın ne zaman final yapacağı belli oldu! İşte final fragmanı

Fantastik canavarların ve çeşitli mitolojik yaratıkların bulunduğu 15 yıldır devam eden Supernatural final bölümüne çok az bir zaman kaldı. Normalde bu yılın mayıs ayında sona ermesi hedeflenen Supernatural, devam eden koronavirüs salgınına diğer tüm film ve dizilerde olduğu gibi yenik düşmüştü.
SUPERNATURAL FİNAL TEASER'I YAYINLANDI
İlk sezonu 2005 yılında yayınlanan ve yıllardır devam eden ünlü korku dizisi final yapmaya hazırlanıyor. ABD'li televizyon kanalı The CW tarafından 2 saatlik final bölümünden ve geçmişten kesitler içeren fragman yayınlandı.
SUPERNATURAL FİNALİ NE ZAMAN?
19 Kasım'da The CW'de yapılacak final için yayınlanan tanıtım video yalnızca Sezon 15'in sonuna giden olayları değil, aynı zamanda Dean ve Sam'in Supernatural tarihi boyunca genel yolculuğunu da özetlemektedir. Klipte, Dean ve Sam'in hayatlarını iblislerle savaşmaya adadıkları önceki sezonlara geri dönüşler görüyoruz.
Aktör Jensen Ackles (Dean), "Uzun bir süre herhangi bir şey yaptığınızda, sona geldiğinde onu hissediyorsunuz." Diyor. Rol arkadaşı Jared Padalecki (Sam) ayrıca hayranlarına "O ve ben ve buradaki herkes sadece teşekkür etmek istiyoruz" diyor.
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