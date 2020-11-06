Supernatural'ın ne zaman final yapacağı belli oldu! İşte final fragmanı

Supernatural hayranları final bölümünü heyecanla bekliyor. Supernatural'ın dizi finaline sadece birkaç hafta kaldı ve fragman yayınlandı. Sam ve Dean Winchester için yolun sonu yaklaştı. İşte 2 saatlik final bölümünün fragmanı...