Supernatural'ın ne zaman final yapacağı belli oldu! İşte final fragmanı

Supernatural hayranları final bölümünü heyecanla bekliyor. Supernatural'ın dizi finaline sadece birkaç hafta kaldı ve fragman yayınlandı. Sam ve Dean Winchester için yolun sonu yaklaştı. İşte 2 saatlik final bölümünün fragmanı...

Supernatural'ın ne zaman final yapacağı belli oldu! İşte final fragmanı

Fantastik canavarların ve çeşitli mitolojik yaratıkların bulunduğu 15 yıldır devam eden Supernatural final bölümüne çok az bir zaman kaldı. Normalde bu yılın mayıs ayında sona ermesi hedeflenen Supernatural, devam eden koronavirüs salgınına diğer tüm film ve dizilerde olduğu gibi yenik düşmüştü.

SUPERNATURAL FİNAL TEASER'I YAYINLANDI

İlk sezonu 2005 yılında yayınlanan ve yıllardır devam eden ünlü korku dizisi final yapmaya hazırlanıyor. ABD'li televizyon kanalı The CW tarafından 2 saatlik final bölümünden ve geçmişten kesitler içeren fragman yayınlandı.

Supernatural | Carry On | Season Trailer | The CWSupernatural | Carry On | Season Trailer | The CW
Stream new episodes of Supernatural Fridays free only on The CW: SUBSCRIBE: About SUPERNATURAL: The thrilling and terrifying journey of the Winchester brothers continues as SUPERNATURAL enters its thirteenth season. Sam and Dean have spent their lives on the road, battling supernatural threats that include everything from the demon that killed their mother to the usual vampires, ghosts, shape-shifters, angels and fallen gods rampaging over the land. They've come out on top with the help of allies, both human and supernatural, but every victory comes at a price. Connect with SUPERNATURAL Online: Visit SUPERNATURAL WEBSITE: Like SUPERNATURAL on FACEBOOK: Follow SUPERNATURAL on TWITTER: Follow SUPERNATURAL on INSTAGRAM: Follow SUPERNATURAL on TUMBLR: Follow SUPERNATURAL on PINTEREST: #Supernatural About The CW: Official YouTube Channel for The CW Network featuring the hit series Riverdale, as well as Black Lightning, The Flash, Arrow, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Supernatural, The 100, Dynasty, In the Dark, and Roswell, New Mexico. Connect with The CW Online: Visit The CW WEBSITE: Like The CW on FACEBOOK: Follow The CW on TWITTER: Follow The CW on INSTAGRAM: Follow The CW on TUMBLR: Follow The CW on PINTEREST: Supernatural | Carry On | Season Trailer | The CW

SUPERNATURAL FİNALİ NE ZAMAN?

19 Kasım'da The CW'de yapılacak final için yayınlanan tanıtım video yalnızca Sezon 15'in sonuna giden olayları değil, aynı zamanda Dean ve Sam'in Supernatural tarihi boyunca genel yolculuğunu da özetlemektedir. Klipte, Dean ve Sam'in hayatlarını iblislerle savaşmaya adadıkları önceki sezonlara geri dönüşler görüyoruz.

Aktör Jensen Ackles (Dean), "Uzun bir süre herhangi bir şey yaptığınızda, sona geldiğinde onu hissediyorsunuz." Diyor. Rol arkadaşı Jared Padalecki (Sam) ayrıca hayranlarına "O ve ben ve buradaki herkes sadece teşekkür etmek istiyoruz" diyor.

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