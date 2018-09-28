Surface Laptop "Önerilen" Statüsünü Geri Kazandı

Consumer Reports, geçen yılki liste dışı ettiği Surface dizüstü bilgisayarının tekrar önerilerine eklendiğini açıkladı.

Surface Laptop "Önerilen" Statüsünü Geri Kazandı

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