Surface Laptop "Önerilen" Statüsünü Geri Kazandı
Consumer Reports, geçen yılki liste dışı ettiği Surface dizüstü bilgisayarının tekrar önerilerine eklendiğini açıkladı.
Microsoft Surface, düşük güvenilirliği nedeniyle Consumer Reports'un önerilen dizüstü bilgisayar listesinden çıkarıldıktan bir yıl sonra, derginin tavsiye listesine geri alındı. Ürün testi ve tüketici odaklı araştırmalar yayınlayan Consumer Reports, bugün Surface dizüstü bilgisayarının "önerilen" cihazlar arasında geri döndüğünü duyurdu.
Her zamanki gibi, derecelendirme üyeler tarafından yapılan bir ankete dayanmakta. Consumer Reports'ta üst düzey bir araştırma görevlisi olan Martin Lachter, dizüstü bilgisayarın üreticisi Microsoft hakkında, "Microsoft'un güvenilirliği şimdi diğer dizüstü bilgisayar markalarının çoğuyla aynı düzeyde" diye belirtti.
Öte yandan, Consumer Reports Temmuz ayında duyurulan 10 inçlik tablet, Surface Go'yu hala tavsiye etmiyor. Karar ise, bir üye anketinde değil kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yürütülen bir laboratuvar testinin sonuçlarına dayanmakta. Tüketici Raporları, Surface Go'nun "farklı pencereler açıkken arka planda programları sürdürmek" gibi belirli temel görevleri yerine getirirken diğer markalarla yarışamadığını söyledi. Yine de bu, Microsoft için dünyanın sonu değil. Surface Go da geçen yıl listelenme hakkını kaybeden Surface Pro gib bir gün önerilen derecelendirmelerde yer almayı başarabilir. Ancak öncesinde yapılması gereken bazı değişiklikler var gibi görünüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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