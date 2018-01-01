Surface Pen destekli Lumia, böyle çalışıyordu!

Microsoft'un piyasaya sürmediği bir "ölü Lumia" daha internette göründü! İşte Lumia hayranlarını duygulandıracak video...

Oynat Surface Pen destekli Lumia, böyle çalışıyordu! Microsoft'un piyasaya sürmediği bir "ölü Lumia" daha internette göründü! İşte Lumia hayranlarını duygulandıracak video...

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