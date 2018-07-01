Surface Phone 5 Farklı Şekilde Kullanılabilecek
Microsoft'un bir kaybolup bir beliren gizemli telefonu Surface Phone hakkında yeni haberler var. Görünüşe göre telefon çok yakın...
Microsoft'un gizemli telefonu Surface Phone, uzunca bir süredir kendini bir gösteriyor bir kayıplara karışıyor, ancak işin mutfağında cihazla ilgili çalışmalar sürüyor. En azından zaman zaman ortaya raporlara göre bunu düşünüyoruz.
Daha önce de katlanabilir yapısıyla ve patent örnekleriyle karşımıza çıkan Surface Phone, yine yakın zaman içinde Andromeda kod adıyla bir kez daha belirmişti. Surface Phone'la ilgili şimdilik gerçekten tam olarak bilinen, telefonun ne zaman piyasaya çıkacağının bilinmemesi. Geri kalan her şey, Microsoft açıklayana kadar söylemden ibaret.
Ancak PhoneArena'nın ortaya koyduğu bu raporların gerçeklik payı var gibi görünüyor. Microsoft'un yeni telefonunun zaten farklı biçimlerde kullanılacağını ve katlanabilir bir yapıya sahip olacağını biliyorduk. Fakat bunu yaparken ne şekillere gireceğine ilişkin pek bilgi ortaya çıkmamıştı. Şimdi gelen yeni raporlara göre, Surface Phone tam 5 şekilde kullanılabilecek.
Son dönemde gördüğümüz esnek dizüstü bilgisayarlara benzer şekilde kullanım sunacağını düşündüğümüz Surface Phone, kodlar arasında nasıl kullanılacağına ilişkin ipuçları veriyor. 1 – Kapalı, 2 – İçbükey, 3 – Düz, 4 – Dışbükey ve 5 – Full şeklinde tanımlanan bu kullanım biçimleri, telefonun daha esnek kullanımını sağlayacak gibi görünüyor ve elbette akıllara Microsoft'un bu telefonu bir bilgisayar gibi kullanma imkanı sağlayacağını da getiriyor. Kaldı ki buna ilişkin sızıtnıları daha önce de sizlere aktarmıştık.
Microsoft Surface Phone'la ilgili bir diğer gelen bilgi ise, Microsoft'un bu gizemli telefonunun Snapdragon 1000 işlemcisini kullanabileceği. Elbette bunu öğrenmek için yine beklememiz gerekiyor.
Ercan Uğurlu
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