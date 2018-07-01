Surface Phone 5 Farklı Şekilde Kullanılabilecek

Microsoft'un bir kaybolup bir beliren gizemli telefonu Surface Phone hakkında yeni haberler var. Görünüşe göre telefon çok yakın...

Surface Phone 5 farklı şekilde kullanılabilecek

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