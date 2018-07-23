Surface Phone Sorunlarını Çözmeye Çalışıyor
Microsoft, yıllardır sabırsızlıkla beklenen katlanabilen Surface Phone'uyla ilgili yeni çözümler arıyor!
Microsoft, yıllardır konuşulan katlanabilen Surface telefonunun kendisine kullanım alanı bulamayacağından endişeli ve bu sorunu çözmek için yeni yollar araştırıyor.
En azından Windows Central ile konuşan Microsoft kaynakları böyle söylüyor. Kaynaklara göre Surface Phone, beklediğimiz gibi bir telefon değil, telefon-laptop karışımı bir cihaz olabilir. İddiaya göre Microsoft'un amacı, "pocketable" olarak tanımlanan yeni bir kategori ortaya çıkarmak. Bu cihazın Andromeda OS ile tam bir Windows 10 deneyimi sunacağı söyleniyor. Cihazın 2019'a ertelendiğini söylenen dedikodular, Windows Central tarafından da destekleniyor. Gecikmenin nedenlerinden biri, yazılım ve kullanıcılara sunulacak uygulamaların sayısının yetersiz olması.
Microsoft'un bu sorunu Progressive Web Apps (PWA) ile çözmek istediğini biliyoruz. PWA uygulamaları web tabanlı olsalar da, doğal uygulamalar gibi çalışıyorlar. Ancak Microsoft, bunun tam bir çözüm olacağından şüpheli ve Windows Central'a göre firma, UWP'yi de (evrensel uygulamalar) aktif olarak kovalamakla meşgul. Windows Central, Microsoft'un başka çözümleri de araştırdığını söylüyor ancak şu an için en çok PWA'ya odaklandığını söylüyor.
Tüm bunların dedikodulara dayanan bir cihaz hakkında söylendiğini unutmamak gerek. Bu yüzden Surface'ten gelecek resmi bilgiler için sabrımızı biraz daha zorlamamız gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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