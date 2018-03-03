Surface Phone, Ufak Bir Laptop Olabilir
Yeni su yüzüne çıkan patent, Surface Phone'un ufak bir laptop da olabileceğine işaret ediyor.
- Ali Ruhi Öztürk
Microsoft günümüze dek Surface Phone için olduğu düşünülen bir çok patent aldı. Bu patenler arasında katlanabilir iki ekranlı telefonlar, kalemler ve menteşe teknolojileri bulunuyordu. Ancak yeni su yüzüne çıkan bu patent tam takım dokunmatik klavye ve 'belirleyici menteşe' adlı yeni bir teknolojiye sahip.
Tanıdık Microsoft sızıntı uzmanı WalkingCat'in paylaştığı patent çizimleri Surface Phone'a benzer bir cihazı gösteriyor, ancak bazı ilginç yenilikler içeriyor. Yeni 'belirleyici menteşe' teknolojisi gelecek dizüstü ve katlanabilir telefonların vazgeçilmez bir parçası olabilir.
Patentte bulunan tanıma göre 'belirleyici menteşe' tam 135 derece açıda tık ederek kilitlenebiliyor. Bu sayede cihaz dokunmatik ekranın açısını koruyor ve dik durmasını sağlıyor. Kullanıcı eğer dilerse ekranın açısını daha da açarak cihazı düz bir hale getirebiliyor, ya da ters katlayabiliyor.
Görünüşe bakılırsa Microsoft, Surface Phone'u profesyonel ve iş kullanımı için de uygun hale getirmeyi düşünüyor. Bu patentte gördüğümüz benzer bir menteşe teknolojisini Surface Book 2-in-1 dizüstülerde görmüştük, bu yüzden patentin gerçek olma ihtimali hiç de az değil.
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