Sürpriz Devden, Oyunculara Özel Telefon Geliyor!

Hiç beklemediğiniz bir devden, hiç beklemediğiniz bir tarzda, yepyeni bir cep telefonu geliyor olabilir!

Razer, Oyunculara Özel Telefon Geliştiriyor!

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