Sürpriz Devden, Oyunculara Özel Telefon Geliyor!
Hiç beklemediğiniz bir devden, hiç beklemediğiniz bir tarzda, yepyeni bir cep telefonu geliyor olabilir!
Razer, üst düzey oyun cihazları ile bilinen bir marka. Şirket oyuncular için özel olarak tasarlanmış masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, klavye ve fareler, taşınabilir şarj aletleri ve hatta projeksiyon sistemleri üretiyor. Ancak şirket geçtiğimiz Ocak ayında Nextbit ve onun Robin adlı "bulut telefonu"nu satın almıştı. Bloomberg'e göre yakında bu satın alma işlemi meyve verebilir. Razer'e yakın kaynaklar şirketin oyuncuları hedef alan bir telefon yapmayı planladığını açıklıyor.
Bloomberg'in kaynakları, Razer'in bu ürünü ilk önce Ekim ayında Hong Kong'da halka arz edeceğini söylüyor. Bu sayede marka kendi telefonunu geliştirebilir. Şirket, oyun piyasasındaki alanını da sessizce genişletiyor ve donanımın ötesine de taşıyordu. Marka aynı zamanda bir eSpor platformuna, ayrıca zVault adlı kendi sanal para birimine sahip. Bununla beraber Razer, Android tabanlı oyun konsolu Ouya'nın da sahibi.
Şimdilik bu "oyuncu telefonunun" Nexbit'in Robin'i üzerinden mi gelişeceğini, yoksa tamamen yeni bir cihaz mı olacağını bilmiyoruz. Razer bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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