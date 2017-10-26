Sürücüsüz Motor Motobot, Şampiyona Kafa Tutuyor
Sürücüsüz motor Motobot, MotoGP şampiyonu Valentino Rossi karşısında...
Otonom, yani sürücüsüz otomobiller üzerine yapılan çalışmalardan elbette farklı araç türleri de yararlanıyor. Yamaha'nın 2015 yılından bu yana üzerinde çalışmakta olduğu sürücüsüz motosikleti Motobot artık gerçek ve pistlerde faal olarak test sürüşleri gerçekleştiriyor. Yamaha'nın 2017 yılı içinse iki büyük hedefi var. Bunlardan ilki, yarış pisti çevresinde bir turda 200 km/s hıza ulaşmak, bir diğeri ise, MotoGP şampiyonu Valentino Rossi'yi alt etmek.
Yamaha, 2017'nin ilk hedeflerine ulaşmış. Saatte 200 km hıza erişebilen Motobot, bir diğer hedefi olan Rossi'yi yenmeninse şimdilik 30 saniye gerisinde. Yamaha, motosiklet üzerinde çalışmalarına devam ederek, bu süreyi düşürebileceğini umuyor.
Şu anda Motobot'un aldığı süre 117 saniye 504 salise. Buna karşılık Valentino Rossi ise tam turu 85 saniye 740 salisede tamamlıyor. Gönlümüz her ne kadar Rossi'nin üstünlüğünün bir otonom tarafından alt edilememesinden yana olsa da, gelişen teknolojiyle buna çok karşı koyamayacakmış gibi görünüyor. Bu yarışı hep birlikte göreceğiz, o zamana kadar ise hemen yukarıdaki videoda Motobot'u izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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